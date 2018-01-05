Münir Özkul'un kızı: Babam son nefesini verirken ses çıkarttı
Münir Özkul'un cenazesi Cihangir'deki evinden alınarak morga götürüldü. Özkul'un kızı Güner Özkul, “Son nefesi verirken ses çıkarttı” dedi.05 Ocak 2018 Cuma 15:42
93 yaşında vefat eden Münir Özkul'un cenazesi Cihangir'deki evinden alınarak morga götürüldü. Özkul'un kızı Güner Özkul'un babasının pazar günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Cami'inde tören düzenleneceğini söyledi.
“SON NEFESİ VERİRKEN SEN ÇIKARTTI”
Özkul basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “11.25'de hayatını kaybetti. Pazar günü Muhsin Ertuğrul'da tören olacak arından Teşvikiye'de cenaze namazı olacak. Son nefesi verirken ses çıkarttı. Kültür bakanımız aradı herkese teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için” dedi.