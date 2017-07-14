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Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme!

Münevver Karabulut cinayetinin ardından kaybolan 700 bin euro hakkındaki dava bilirkişi raporunun 8 yıldır hazırlanmaması ve ulaşılmayan hard disk yüzünden zamanaşımına sürükleniyor.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:26
Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme!

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın 23'üncü duruşması, hard DİSK bulunmadığı ve bilirkişi raporu hazırlanmadığı için Aralık 2017'ye ertelendi. Dava bu tarihten 4 ay sonra  zamanaşımına uğrayacak.

Habertürk’te yer alan zhabere göre davada, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun evinde olay günü bulunan parayı tutanağa geçirmediği ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemediği iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis ile görüntüleri sildiği öne sürülen 3 site görevlisi yargılanıyor.

Villada güvenlik görevlisi ve bahçıvan olarak çalışan Yusuf Palta, önceki duruşmada verdiği ifadede  "Polisler güvenlik kamaralarını incelediler. Hard diski de incelemek üzere aldılar. 3 gün sonra hard diski teslim etmek için geldiklerinde yetkili kimse olmayınca bana teslim ettiler. Ben de hard diski site yönetimine teslim ettim. O dönem yönetici Kemal Avcı'ydı. Daha sonra 2010 yılında ben işten ayrıldım. 2 yıl sonra da sitenin güvenlik kamera sistemini yenilemişler. Yeni site yöneticisi Yıldız Uçan, eski yöneticinin hard diski kendilerine teslim etmediğini söyledi" dedi.

İddianamenin 26 Nisan 2010'da yazıldığını ve 26 Nisan 2018'de davanın zamanaşımı süresinin dolacağını kaydeden Karabulut Ailesi avukatı Rezan Epözdemir, "Eski site yöneticisine ulaşılamadığı için en önemli delil kayboldu. Görevi kötüye kullanma, suç delilini gizleme ve yok etme, değiştirme suçlarını içeren bu skandal mahiyetteki dosya ne yazık kı zamanaşımına uğrayacak. Bu bir skandaldır" ifadelerini kulandı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:26
  1. Münevver Karabulut
  2. cinayet
  3. Cem Garipoğlu
  4. DİSK
  5. Habertürk
  6. Küçükçekmece
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