Temel Karamollaoğlu: Şehitlerin sorumlusu ABD'dir

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Afrin’de Türk tankına yapılan saldırının hangi ülke silahı ile yapıldığına ilişkin devam eden tartışmalara değinerek, “Tankımızı vuran füzenin ABD üretimi TOW füzesi olduğuna dair ciddi bulgular var, deliller var. Askeri uzmanlar da bunu teyit ediyor. Ayrıca zaten bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Bu işin faili gözümüzün önünde terör örgütlerine 4 bin 900 TIR dolusu gönderenlerdir. Sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak için her türlü oluşumu kendilerine partner seçenlerdir. İsrail’in güvenliği için Suriye’yi bölüp parçalayanlar, bölgeyi ateşe verenlerdir” diye konuştu.