Münbiç taktiği uygulamaya başladılar

Musul'un Sincar vilayetinde Ezidi Kürtleri DAEŞ'ten koruma bahanesiyle 2014'te kenti işgale başlayan terör örgütü PKK, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin sert açıklamalarına rağmen bölgeden çekilmiyor. Mesud Barzani'nin “Sincar'da güç kullanırız” açıklaması sonrası çekilmeyeceğini iddia eden örgüt, Münbiç'te olduğu gibi militan takviyesi yapmaya devam ediyor. Kamu kurumlarını işgal eden örgüt, kendisi gibi düşünmeyen halkı da acımasızca cezalandırıyor.



ORTAK GÜÇ TEMİZLEYECEK



Irak Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi, terör örgütü PKK'yı kastederek meşru olmayan silahlı grupların Musul'un Sincar ilçesindeki varlığına müsaade edilmeyeceğini, Irak askerleri ve Peşmergelerden oluşacak ortak gücün bölgenin güvenliğini sağlayacağını belirtti. Hadisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yayımlanan haftalık “Wişe” gazetesine yaptığı açıklamada, “Kentin (Sincar) güvenliğinin sağlanması için Irak ordusu ve Peşmergelerden meydana gelen ortak bir güç kurulacak. Bundan sonra kentin güvenliği söz konusu ortak gücün sorumluluğunda olacak.” ifadelerini kullandı.



MÜDAHALE YAPILACAK



Türkiye ile Irak'ın üzerinde uzlaştığı ortak bildirinin hayata geçirilmesi için bu adımın önemine dikkati çeken Hadisi, “Sincar'da ortak bir gücün kurulması, ortak bildirinin ilk somut adımı olacaktır.” dedi. Terör örgütü PKK'yı kasteden Hadisi, Irak dışından gelen ve yasal olmayan herhangi bir gücün Sincar'da varlığına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.



TÜRKİYE DÜŞMANLARI IRAK'TA BARINAMAZ



Irak Meclisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şahevan Abdullah da yaptığı açıklamada, “Türkiye-Irak anlaşmasına göre, Türkiye düşmanlarının Irak topraklarında barınmasına müsaade edilmemelidir" dedi.