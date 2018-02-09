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Münafıklara zor gelen iki namaz

Münafıklara zor gelen iki namaz hangisidir? Münafıklar hangi namazlarda zorlanır? İşte cevabı…

09 Şubat 2018 Cuma 21:24
Münafıklara zor gelen iki namaz

Allah’ın üzerimize farz kıldığı her namazın faziletli olduğu şüphesizdir. Ancak bunlar arasında derece farkı vardır. Sabah ve yatsı namazı gecenin iki ucundaki namazlardır. 

Biri gecenin bitip yeni bir günün başladığı zamanda, diğeri de gündüzün bitip karanlığın tamamen bastırdığı vakitte kılınır.

İnsanlar içinde münafıklara en ağır gelen namaz bu ikisidir. İnsanın bu iki namazın vaktinde uyanık olması, bir de camiye cemaate gitmesi, sağlam bir imanın, ibadet ve tâate düşkünlüğün, Allah’ın rızasını kazanmak için ciddî bir azim ve gayretin eseridir. Bu açılardan da son derece faziletlidir.

İşte bunun faziletine işaret için Efendimiz, “Emekleyerek veya oturakları üzerinde sürtünerek de olsa bu namazlara giderlerdi” buyurmuşlardır.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 21:24
  1. Sabah Namazı
  2. Yatsı namazı
  3. Münafıklar

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