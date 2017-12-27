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Mumlar yakarak anmaya başladılar

Pakistan'ın eski Başbakanı Benazir Butto, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde ülke genelinde ve mezarının bulunduğu Larkana'da anıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:56
Mumlar yakarak anmaya başladılar

Pakistan'ın eski Başbakanı Benazir Butto, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde ülke genelinde ve mezarının bulunduğu Larkana'da anıldı.

Larkana'da yapılan törende Butto'nun mezarına çiçekler konuldu, dualar okundu. Butto'nun öldürüldüğü Ravalpindi'deki Liyakat Park, Butto'yu anmak isteyenlerin akınına uğradı. Ellerinde bayraklar ve posterlerle Pakistanlılar, Butto'nun öldürüldüğü yere mum yakarak, gül yaprakları bıraktı.

BENAZİR BUTTO KİMDİR?

1953'te güneydeki Sindh eyaletinde dünyaya gelen, Pakistan Halk Partisi'nin kurucusu ve 1971-1977 yıllarında devlet başkanlığı ve başbakanlık yapan Zülfikar Ali Butto'nun kızı olan Benazir Butto, Harvard ve Oxford üniversitelerinde eğitimini tamamladı.

Ordunun yaptığı darbeyle babasını devirmesinden sonra ülkesine dönen Butto, baba Butto'nun darbenin lideri General Ziya-ül Hak'ın askeri yönetimi tarafından 1979'da idam edilmesinden sonra partinin liderliğine geçti.

Benazir Butto ilk kez 1988 ve 1993 yıllarında ülkesinde başbakan oldu, birinci Butto hükümeti yolsuzluğa bulaştığı gerekçesiyle düşürüldü, ikinci defa başbakan olan Butto bu kez de başarısız olduğu için iktidarı muhalefete bırakmak zorunda kaldı.

1999 yılında General Pervez Müşerref yönetime el koymasının ardından gönüllü olarak sürgüne giden Butto, 8 yıl süren sürgün döneminden sonra ülkesine yeniden döndü ve partisinin başına geçti. Butto, 27 Aralık 2007'de Ravalpindi kentinde seçim mitingi sonrasında düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldü.

Butto'nun ölümünden sonra partisinin iktidara gelmesi ve kocası Zerdari'nin Cumhurbaşkanı olmasına rağmen Butto'nun katilleri hala bulunamadı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı da o dönemde, Butto'nun yanı sıra 24 kişinin öldüğü saldırıdan Taliban'ı sorumlu tutmuştu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 15:56
  1. Zerdari
  2. Pakistan
  3. General Ziya-ül
  4. Başbakanı Benazir Butto
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