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Mumcu'lar Twitter'da fena kapıştı! Teröre destek veren...

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu ile köşe yazarı oğlu Özgür Mumcu Twitter üzerinden kapıştı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:39
Mumcu'lar Twitter'da fena kapıştı! Teröre destek veren...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu, Twitter hesabından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar" başlığıyla verilen bir hesabı paylaştı. Özgür Mumcu, bu haber için "Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti" tweeti attı.

Bu mesaja cevap Özgür Mumcu'nun amcası Ceyhan Mumcu'dan geldi. Özgür Mumcu'nun mesajını alıntılayan Ceyhan Mumcu yine Twitter'da "Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce özeleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir" yazdı.

Özgür Mumcu'nun kardeşi Özge Mumcu Aybars bunun üzerine Twitter'da bir mesaj yayınlarayak "Aile büyüğümüz diye susmaya devam. Fazlasını ve detayları söylemek bize yakışmaz çünkü" dedi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:39
  1. Özgür Mumcu
  2. Twitter
  • UmutUmut34 dk önce
    Ben sevdim bu ceyhan mumcu'yu, özgür ve özge'yleveya kimin haklı, haksız olduğuyla ilgili değil, dürüstlüğünden sevdim,,, yani , doğru bildiğimi babam olsa söylerim,, saygılarımı kabul edin sn ceyhan mumcu,,, sizi örnek alması gereken o kadar çok şahsiyet var ki,,,
  • ALİALİ36 dk önce
    elmanın altına armut düşmez ama özgür düşmüş ne yazık ki sonuna kadar sağcıyım amarahmetli uğurmumcuyu yanlış anlatmışlar bize bu milletin özçocukları gibii.. yazıklar olsun bize ki bunca seneden sonra evladı pkk ile aynı düşüncede
  • UğurlarolsunUğurlarolsun49 dk önce
    Bir amca,ancak bu kadar düzeyli ve şevkatli uyarabilir densizlik yapan yeğenini
  • Kıyamet Kıyamet 1 sa önce
    Al birini vurötekine hepsi Ugur Mumcu dan nemalanıp. Ugur Mumcunun katillerinin gönüllü.........liğini yapiyorlar.

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