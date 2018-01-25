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Mültecilerin sesi Davos’ta yankılandı

Mültecilerin önce aileleri ile haberleşme yolu aradıklarına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Teknoloji yaşamı insansızlaştırmak için değil, insani amaçlarla yaşam kalitesini artırmak için kullanılmalı” dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:12
Mültecilerin sesi Davos’ta yankılandı

Bugüne kadar 3 milyonu aşkın Suriyeli’ye kucak açan Türkiye, uluslararası platformlarda da mültecilerin sesi oluyor. Bu yıl “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” temasıyla yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda mülteci krizi, toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor. 

Bu kapsamda düzenlenen ”Mültecileri Yeniden Hayata Bağlamak” konulu panelin konuşmacıları arasında Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da yer aldı.

MERHABA UMUT

Terzioğlu, konuşmasında, Suriyelilerin insani yaşama standartlarına kavuşması için Türkiye’nin yaptığı çalışmaların altını çizdi. Turkcell’in 700 bin kullanıcı rakamını geçen Merhaba Umut uygulamasından da bahseden Terzioğlu, “Önümüzdeki dönemde etkili çözümler üretmek için dijital teknolojinin yarattığı imkanlardan faydalanmamız şart” diye konuştu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yüksek Komiseri Filipo Grandi’nin de konuşmacı olduğu oturumda, teknoloji ve kamu-özel sektör-STK işbirliklerinin, mültecilerin sorunlarının çözümüne nasıl yardımcı olacağı tartışıldı.

DİJİTAL ÇAĞDA DİJİTAL ÇÖZÜM

Kaan Terzioğlu, ülkesinden kaçmak zorunda kalan Suriyeliler için en erişilebilir teknolojik çözümün akıllı telefonlar ve bu cihazlar üzerinden sağlanan iletişim çözümleri olduğuna dikkat çekti.

Terzioğlu, “Suriyeli mülteciler Türkiye’ye geldiklerinde önce aş, ekmek yerine aileleriyle bağlantı kurmak için wi-fi şifresi soruyor” dedi. Terzioğlu, mobil operatörlerin dijital dönüşümlerini tamamlayıp dijital hizmetler sunmaya başladıkları aşamada, mevcut sorunların neredeyse tamamının çözümüne katkıda bulunabileceklerini vurguladı.

MACRİ DAVET ETTİ HİSARCIKLIOĞLU KATILDI

Zirveye katılmayacağı açıklanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) bir araya geldi. G20 Dönem Başkanı Arjantin’in Devlet Başkanı Macri, Davos’ta G20 ülkelerinin iş dünyası temsilcileriyle buluştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Macri’nin daveti üzerine toplantıya katıldı. Hisarcıklıoğlu ile Macri, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede G20 Zirvesi kapsamında küresel ekonomik konular da ele alındı. Hisarcıklıoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Bu yıl G20 Dönem Başkanı Macri’ye küresel ekonominin önünde gördüğümüz tehditleri aktardık. Türkiye ve Arjantin gibi gelişmekte olan ülkelerin daha fazla iş birliği yapması konusunda taleplerimizi ilettik. Türkiye ve Arjantin iş dünyaları olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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