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Mültecileri İstanbul diye bakın nereye bıraktılar

İnsan tacirleri 103 Afgan ve Pakistan uyruklu mülteciyi İstanbul diye Artvin'in yaylarına bıraktı.

13 Şubat 2018 Salı 11:10
Mültecileri İstanbul diye bakın nereye bıraktılar

İran'da yaklaşık 3 milyon mülteci var. Edinilen istihbarata göre bunlar Türkiye'ye doğru hareketlenme içerisinde. Daha çok Afgan olan mülteciler İran'ın doğusundan hareketleniyor. Kaynaklar İran'ın kaçak göçmen akınını durdurma konusunda pasif tutum sergilediğini teyit ediyor.

İran üzerinden Türkiye sınırlarına sokulan 103 mülteci, kendilerini İstanbul diye Artvin'e getiren insan kaçakçılarının tuzağına düştü. Ülkelerindeki zor durumdan kaçmaya, yeni bir hayat kurmaya çalışan sığınmacılar, düştükleri bu durumu yine kendi kameralarıyla kaydetti.

İLK KEZ KENDİLERİNİ ÇEKTİLER

Mültecilerin dolandırıcıların tuzağına düşerek Artvin'de bırakılması bir yana, ortaya çıkan görüntüler bir ilki meydana getirdi.
Daha önce hep dışardan gördüğümüz, tanıdığımız mülteci dramı basın mensuplarınca, profesyonel hizmet veren ekiplerce ve pahalı ekipmanlarla kaydediliyordu. Ancak bu sefer ortaya çıkan görüntüler mültecilerin kendi kamerasından. Yani sığınmacılar, kendi dramlarını kendileri çekti...

YÜRÜDÜLER, SIĞINDILAR, YAKALANDILAR

Yurda kaçak olarak giren Afgan ve Pakistanlı mülteciler, Erzurum üzerinden Artvin sınırından Türkiye'ye sokuldu. İstanbul vaadiyle Borçka ilçesine kadar 110 kilometrelik bir yol üzerinde bırakılan mülteciler, bu yolu yürüyerek aşmaya çalıştılar.

Yolun sarplığı karşısında çaresiz kalan sığınmacılar, tünel ve mağaralara girerek dinlendiler. Bu sırada Artvin İl Jandarma Komutanlığı aldığı istihbarat ile harekete geçerek sığınmacılara operasyon düzenledi. Bölgede yakalanan kaçak Afgan ve Pakistan uyruklu sığınmacılar gözaltına alınırken; yabancı uyruklu vatandaşların işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edileceği belirtildi.

DRAMI GÖRÜNTÜLEDİLER

Mültecilerin gözaltına alınmasından hemen sonra yine mültecilerin kendi cep telefonlarına kaydettikleri görüntülerde yaşadıkları dram gözler önüne serildi.
Afgan ve Pakistanlı göçmenlerin yolculukları boyunca cep telefonları ile çektikleri görüntüler ortaya çıkarken, görüntüler yaşanan insanlık dramının ve umuda yolculuğun ne sıkıntılar ile geçtiğini gözler önüne seriyor. Her yıl bu sınırlar üzerinden binlerce mülteci paraları alınarak, hayatları tehlikeye atılarak Türkiye sınırlarına sokuluyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:10
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