Mülteci ve Türk gençler sosyal uyum kampında bir araya gelecek

Habitat Derneği’nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR ile hayata geçirdiği İMECE Programı kapsamında, Suriyeli ve Türk gençler arasında dostluk köprüsü kuracak Sosyal Uyum Kampı düzenlenecek. Kampa, proje kapsamındaki 14 il öncelikli olmak üzere tüm şehirlerden, 15-30 yaş arasında, toplam 50 mülteci ve 50 Türk gencin katılması planlanıyor.

Mülteci ve Türkiyeli gençleri ortak yaşam temasıyla bir araya getirerek haklar, katılım ve sosyal uyum temalı eğitimlerin ve drama atölyelerinin düzenleneceği kamp, gençlerin ortak amaçlarına ulaşmak için işbirliği yollarının geliştirilmesini sağlayacak. 4 gün sürecek kampın ardından, katılımcı gençlerin iletişimlerini sürdürmesi, bulunduğu illerde ortak faaliyetler gerçekleştirmesi, akranları ile düzenli olarak vakit geçirmesi ve kamp çıktılarını akranları arasında yaygınlaştırması hedefleniyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İMECE Programı kapsamında gerçekleştirilecek kamp, 2-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Mülteciler Üzerine Sürdürülebilir Projeler Üretilmeli

Uzmanların görüşü ve yapılan araştırmalar ışığında, savaş bugün bitse bile Suriyelilerin büyük bir kesiminin önümüzdeki 20 yıl boyunca ülkemizde kalacağının tahmin edildiğini belirtenHabitat Derneği Genel Koordinatörü ve İMECE Programı Direktörü Başak Saral, “Bütün bu araştırmalar ve uzman görüşlerinden hareketle, ülkemize yaklaşık yedi yıldır yaşayan ve büyük bölümünün uzun yıllar daha ülkemizde kalacağı bilinen mülteciler için ivedilikle sosyal, siyasal, ekonomik ve kentsel planların yapılarak sürdürülebilir projeler üretilmesi gerekiyor. Bu nedenle ekonomik çalışmaların yanı sıra, Türk ve Suriyeli gençler için bir dizi sosyal uyumu güçlendirici etkinlik planladık. Önyargıları aşıp ortak bir geleceğin inşasına hizmet etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.