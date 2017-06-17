Mülteci ve Göçmen Limanı Anadolu belgeseli Akit TV'de
Savaşlar, katliamlar, işgaller, ardı arkası kesilmeyen kıyımlar… Asırlardır mültecilerin sığınma limanı olan Anadolu’ya kimler sığınmadı ki… Çerkezlerden Musevilere, Tatarlardan Ermenilere, Bulgarlardan Bosnalılara hiçbirini ayırt etmeksizin tüm milletlere kucak açtı Anadolu. Son yıllarda Suriyelilerin Anadolu’ya göçünün büyük trajedisi, yüzyıllardır mülteci ve göçmenlerin limanı olan Andaolu’ya sığınan tüm mülteciler ‘Mülteci ve Göçmen Limanı Anadolu’ belgeseli ile 20 Haziran Salı saat13.15’te Akit TV’de