Mülteci teknesi alabora oldu... Çok sayıda ölü var!

Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan bir mülteci teknesi, Libya açıklarında battı. Görgü tanıkları, yardım ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken en az 20 kişinin cesedinin tekneye alındığını dile getirdi.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:24
Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan bir mülteci teknesi, Libya açıklarında battı. Görgü tanıkları, yardım ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken en az 20 kişinin cesedinin tekneye alındığını dile getirdi.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.