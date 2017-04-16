Mülteci teknesi alabora oldu... Çok sayıda ölü var!

Libya açıklarında bir mülteci teknesinin batması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Mülteci teknesi alabora oldu... Çok sayıda ölü var!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:24

Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan bir mülteci teknesi, Libya açıklarında battı. Görgü tanıkları, yardım ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken en az 20 kişinin cesedinin tekneye alındığını dile getirdi.

 
EtiketlerAvrupaLibya
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