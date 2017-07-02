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Mülteci kampı alev alev yanıyor! Çok sayıda ölü var!

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde Suriyeli mültecilerin yoğun şekilde yaşadığı bir kampta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:35
Mülteci kampı alev alev yanıyor! Çok sayıda ölü var!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beka Vadisi'ndeki Kab İlyas  Mülteci Kampı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ilk  belirlemelere göre 4 mülteci öldü, çok sayıda mülteci yaralandı.

Yaklaşık 200  çadırın bulunduğu mülteci kampında çıkan yangından etkilenenler arasında  çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer yaralı sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, ölü  sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Bir çok kişinin dumandan etkilendiği ve boğulma vakalarının yaşandığı  belirtilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği bilgisi  paylaşıldı.

Lübnan makamlarına göre ülkedeki Suriyeli mülteci sayısı bir buçuk  milyon civarında. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) bu rakamın 1 milyon civarında  olduğunu ifade ediyor.

BM rakamlarına göre Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde  34'ü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan irili ufaklı kamplarda  yaşıyor.

İnsani koşulların zor olduğu ve standartların altında bulunan kamplarda,  kullanılan mazotlu sobalar ve ocaklar nedeniyle sık sık yangın çıkıyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:35
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  2. mülteci
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