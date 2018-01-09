Muller, Donald Trump'ı sorgulayacak

NBC'nin haberine göre, Rusya'nın Trump'ın lehine başkanlık seçimlerine müdahil olduğuna dair iddiaları araştıran Mueller ekibi başkan ile birkaç hafta içinde yüz yüze görüşecek.

Ancak Trump'ın avukatlarının yüz yüze görüşmeye karşı çıktığı ve Mueller'ın sorularına başkanın yazılı cevap vermesini istediği kaydedildi.

Aynı soruşturmada Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort'un evi FBI tarafından aranırken, Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, Rusya ile iletişime geçtiğini itiraf etmişti.