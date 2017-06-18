İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Müjdeli haber geldi! 60 bin personel alınacak

Devletin birçok kurumu ve bakanlıklar yıl sonuna kadar memur, işçi ve diğer alanlardaki personel alımları için ilanlar yayınlanmaya devam ediyor.

18 Haziran 2017 Pazar 11:04
Müjdeli haber geldi! 60 bin personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığı'na alınacak 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş olmak üzere 24 bin personel için 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular, 1 Aralık 2017'ye kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 bin 570 sınıf öğretmeni, 2 bin 193 İngilizce öğretmeni, 2 bin 143 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni başta olmak üzere toplamda 20 bin öğretmen alımı yapılacak. Takvim'in haberine göre, 20 bin öğretmen için mülakatlara devam eden bakanlık tarafından, Ağustos'tan sonra da ilave 10 bin öğretmen alımı için daha ilana çıkılacak.

İSTİHDAM TAKVİMİ

Rize Belediye Başkanlığı: 1 sürekli işçi alacak. Son başvuru 19 Haziran.

Türkiye Su Enstitüsü: Belirsiz sayılı sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Bursa Teknik Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Akdeniz Üniversitesi: 15 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Sinop Üniversitesi: 8 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Haziran.

Adnan Menderes Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Hakkari Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

İstanbul Teknik Üniversitesi: 28 akademik personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 44 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Uludağ Üniversitesi: 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu: 2 gen mühendisi alacak. Son başvuru 21 Haziran.

Abdullah Gül Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Haziran.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 11 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Haziran.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 11:04
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    1. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    2. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    3. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    4. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    5. Fotokapanla görüntülendiler
    6. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    7. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    8. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    9. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    10. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    11. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    12. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    13. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    14. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    15. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    16. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    17. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    18. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    19. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    20. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti