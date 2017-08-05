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Müjde! Türk vatandaşlığından çıkıyor...

Belçika hükümetinde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir olan Türkiye vatandaşlığından çıkmak için harekete geçti. Daha önce terör örgütü PKK bünyesinde yer aldığı iddia edilen Demir, bulunduğu ırkçı partisinde Türkiye karşıtı bir çok çalışmaya imza atmıştı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:13
Müjde! Türk vatandaşlığından çıkıyor...

Belçika hükümetinde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı olan ırkçı N-VA partisi üyesi Zuhal Demir "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam’ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye’de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı.

ZUHAL DEMİR KİMDİR?

2 Mart 1980 Belçika doğumlu olan Zuhal Demir avukat diplomasına sahip ve ırkçı Flaman partisi üyesi, 24 şubat 2017 tarihinden beride Belçika hükumetinde "Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı" olarak görev yapıyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:13
  1. zuhal demir
  2. TERÖR ÖRGÜTÜ PKK
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