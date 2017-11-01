Müjdat Gezen iyice çirkinleşti: "Atatürk'ü eleştirenlerin yüzde 90'ı çok çirkin"

Laik Kemalistlere 'yol gösteren'i olarak bilinen Müjdat Gezen CRI TÜRK FM'e konuştu. Gezen, M. Kemal'e yöneltilen eleştirilerle ilgili çirkin açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KISKANIYOR"

M.Kemal'in çok karizmatik bir lider olduğunu iddia eden Gezen, "Dünyanın kıskandığı bir lider." iddiasında bulundu.

"FİZİKİ OLARAK ÇİRKİNLER"



M. Kemal'e yönelik eleştirileri hazmedemediğini söyleyen Müjdat Gezen, "Atatürk’ü sevmeyip eleştiren adamların yüzde doksanının fiziki olarak çirkin olduğunu görüyorum. Eleştirenlerin çoğunda aşağılık kompleksi var. Atatürk kadar kültürlü, vizyonlu, yakışıklı ve derin olamadıkları için çıldırıyorlar." iddiasında bulundu.