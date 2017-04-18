% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Mühür tartışmalarının arkasından HDP çıktı!

16 Nisan'daki halkoylamasında, HDP'li sandık kurulu başkanlarının 'mühür oyunu'nun YSK tarafından bozulduğu ortaya çıktı.

Mühür tartışmalarının arkasından HDP çıktı!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:09

16 Nisan'daki referandumda sandık kurulu başkanları kura ile belirlendi. Sandık kurulu başkanlarının yüzde 20'sinin HDP'nin bildirdiği isimlerden oluştuğu tespit edildi.

MÜHÜR VURMADILAR

HDP'li sandık kurulu başkanlarının halkoylaması sonucuna gölge düşürmek için bazı zarf ile oy pusulalarına mühür basmadıkları tespit edildi.

EVETÇİLERE MÜHÜRSÜZ ZARF

HDP ve CHP'li sandık kurulu sandık kurulu başkanlarının önünde hem mühürlü hem mühürsüz oy pusulası ve zarfının bulunduğu,seçmenin durumuna göre evet vermesi muhtemel olanlara mühürsüz hayır kullanması muhtemel olanlara mühürlü olanı verdikleri tespit edildi.

YSK OYUNU BOZDU

CHP ve HDP'li sandık kurulu başkanlarının mühürsüz zarf ve oylar ile halkoylamasını iptal ettirmek istedikleri belirtiliyor. YSK'ya gelen yoğun itirazlar üzerine ise YSK seçim günü toplanarak mühürsüz zarf ve oyların da geçerli kabul edileceğine karar verdi. YSK, bu yöntemle CHP ve HDP'nin mühürsüz oy ve zarflar ile halkoylamasının iptal edilmesinin önünü kesti.

 
EtiketlerHDP'li sandık kurulu
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:09
HABER YORUMLARI
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Selim

Bu tür provokasyona açık olaylara mahal vermemek adına OY PUSULALARI VE ZARFLARI BARKODLU VE HOLOGRAMLI OLMALIDIR. Gerekirse Merkez bankası bassın bunları aynı para pasar gibi. Hem sahtesi üretilemez hem de kimsenin söyleyecek sözü kalmaz.

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Zahir

HDP sandık görevlisi sandık kurulu oluşturulduktan bir saat sonra gelecek, CHP nin görevlisi 2 saat sonra gelecek sonra da bizi sandık görevinden çıkardılar dicekler,

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tarihmehmet

Mühürsüz oy kullanılan yerler belli göz yumanlar da belli savcılıklar harekete geçsin sandık başkanlarını içeri almaya başlasın sorgulasın dava açsın sandık kurullarını da yargılasın en ağır cezayı versin bu organize bir suçtur muhalefet bu yolla seçimi manipüle etmek için suç işlediyse hemen belli olur.Aynı konu ABD de oldu hemen soruşturma açıldı şaibe bitti.Suç işleyenleri de zıbarttılar herkese ders oldu .Sanki köymüşüz gibi davranmaktan vazgeçin.Burası devasa bir ülke.

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müslime

Ceza versinler ücretinide vermesinler deşifre edilsin,vatandaşlıktanda atılsınlar

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Arif

Devlet tedbirini her partiden müşahit sokarak zaten alıyor, ama burada birlikte kumpas kurulmuş. seçmene.

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Ulkucu

Peki hdp li sandik baskani muhursuz zarfi secmene verirken akp li sandik girevlisi niye itiraz etmedi.yada evetci vadandas niye ses cikarmadi.boyle bahane mi olur

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Nur

Allah belanızı versin sürününböyle Allah sizi vatan sahibietmemiş etmeyecekteo ülke bu ülkeyeyamana yamana yaşayacaksınız ahlaksızlarAllahı kandıramazsınız iğtençsiniz

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Hakan öztürk

Ne sandıgı yahu. Bizim burada istanbulun göbeğinde devlet memuru olan öğretmenler ev ev dolaşıp hayır oyu istedi. Ve bu öğretmenlerden öğrencileri eğitmesi bekleniyor...

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Ferhat

Yahu yalana bak adamların başkanlarını aldınız meşru olan bir partiyi Yok Eti'niz hala yalana devam yuhhhh

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Selahattin

Bu görevliler için yargı devreye girmeli ve araştırması.

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hercai

Bence 21 inci yuzyilda zarflari birakip, ozel bir sistem ile referandum ve ya secimler yapilmali, tuslar sadece Evet ve Hayir goruntulu olmali, sistemin basinda da iki kisi bulundurulmali.

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Enis

Bir defa olmak kaydı ile sandıkta görev almıştık bir sandık başkanı bir memur bir akp görevlisi bir chp görevlisi vardı ve son derece hassas bir çalışma ekibi olmuştu ve akp ile chp li arkadaşlar tam donanımlı idi. .

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nur

sacmalamayin Allah askiniza bu nasil bir haber! Ak partili sandik görevlileri de gerizekali olmayip dikkat etseydi! Ülkenin kaderi ellerinde olan insanlar nasil böyle umursuz olabilirler. Ak partiliyim ve eminim bizler icinde evet oylari sorunlu oldu ama hayir oylari icinde ayni durum gecerli. Ne olursa olsun secim tekrarlanmali.

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mehmet gun

bahane bulmaya çalışmayın hukuksuzluğa . oy kullananların alnındamı yazıyor evet ya da hayır kullanacagı da sandık kurulu baskanları önlerindekini ona göre verecek oy kullanıcaklara . YSK bildiğiniz burada hukuksuzluk yapıp seçim sonuçlarına müdehale etmiştir

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MUS

Eğer memur öğretmenler olmasaydı bazı sandık başkanları asla işin içinden çıkamayacaktı.

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bırak

gerçekten çok objektifsin pehh

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ALI

subaylar generaller komutanlar asker polis jandarma ve mapüshanede Fetöcü VATANHAINLER DARBECİLER, PKK100 de 80 ni hayir oy verdiklerine göre kimlik numarasıylaoy kullanan bu ŞARLATANLARkendilerini ispatlamışdır

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Terazi

Kim tezgah kuruyorsa onlar yargılansın. Tezgah kuran yoksa YSK hata yaptıysa hesap versin. Kul hakkı yiyen kim olursa olsun iflah olmaz. Bu böyle bilinmelidir.

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Mustafa

Bugun evet diyen ama bu yapılan haksızlıgı goren bı cok yakın cevremız var. Hıle ıle P alabılırsın ama reelı tartısılır. Ayrıca en az 4/1 evet dıyen vatadas bıle durumun farkında..Bu hareketle evet guven kaybettı. Adalet hepımıze gerekıyor. Evet dıyenede hayır dıyenede..

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Anadolu ihtilâli

Hdp % kaçlık partiki sandık kurulu başkanlarının %20 si hdp li.Daha kaç defa hainin hainligini tecrübe edicez.Bazı konularda keskin kararlar alınıp bir an önce uygulanması lazım.Bu mesele ve vatan hainlerine oy kullanma hakkının ellerinden alınması gayrimüslimlere askerlik yaptırılmaması gibi.İnanın o zaman vatan daha emin ellerde olacak.

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he dimi

He memurlar hdp li chp li olmuyo dimi

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Vicdani Yurdakuler

"hayır kullanması muhtemel olanlara mühürlü olanı verdikleri tespit edildi." güldürmeyin :D hahahaha hele ki doğuda hayır verecek insanı neyi ile ayırt edeceksiniz? söylemedikçe ? bu yazdığınıza kendiniz inanıyor musunuz ? :D

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Huseyin Tan

Bunlardan her sey beklenir.Allah c.c. bunlara firsat vermesin

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Barış

Sorun Evet mi önde Hayırmı önde değil. Ortada bir hukuksuzluk var . Beğenirsin yada beğenilmesin 80 milyon bu ülkenin vatandaşı. Soru işaretleri aydınlatılması gerekiyor

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yusuf

Hdp'nin ne kadar yapma ihtimali varsa Akp'nin de o kadar yapma ihtimali var. Burada kimseyi kandırmayın. Geçin bu işleri. İyi alıştınız günah keçisi bulmaya.

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Bahane

Bahane bunu ispat edemezsiniz. Bu durum sandık aşamasında tespit edilemez. Zira oy kullanma gizlidir. Nereden bilecekler evetçilerin mühürsüz pusulaya tercih mührünü bastıklarını? Oy sayılma aşamasında bunun bilinmesi imkansız yani. Bildiğin oylar dışarıdan getirildi. Lakin vatansever hayırcı halk bunu unutmaz bu arada hdp den % 1 oy desteği geldiğinide unutmayın belliki bir pazarlık olmuş ama ikna olan az olmuş.

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Vatan 1, Millet 1

Bu aşağılık sandık kurulu başkanları seçim yasasına göre acilen yargılanmalıdırlar

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emin

Önceleri seçim sandıklarında görev almış biri olarak şunu iyi biliyorum; mühürler YSK tarafından değil, sandık kurulları tarafından vurulur, sandık kurulundaki kişilerin çoğu da partililerdir. Özellikle doğu illerinde muhalif olarak sadece ve tek başına Akparti vardır, MHP hiç yok. diğer parti temsilcilerinin tümü HDP için çalışır. Anap temsilcisi gelir fakat Anap'a tek oy çıkmaz! Sandık kurulundaki kişilerin görevini yapmamasının cezasını neden seçmen çekmek zorunda? Hem tutanaklarda kaç pusula olduğu yazılıdır, fazla pusula çıktıysa itiraz et. Bunlar maksatlı ve hazımsız itirazları..

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Dogan

Cok fazla turk filmi seyrediyorsunuz anlasilan bu yazdiginiza guluyorum yanlizca

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KOCA YUSUF

Kardeşim siyasi partilerin sandık başkanlarnın tespiti için isim vermesi ne demek bu yasadan hemen çıkartılmalı

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