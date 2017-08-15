Muhteşem kutlama!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nın düzenlediği 16. yıl etkinliğine, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyelerin yanı sıra bugüne kadar görev almış bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe başkanları, il, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile belde başkanlarından oluşan yaklaşık 6 bin kişi davet edildi. Başkent’teki Sincan Harikalar Diyarı Nejat Uygur Amfi Tiyatrosu’nda yapılan AK Parti’nin 16. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı ve ardından da memleket ve ümmet için dualar edildi. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konukları selamlayarak etkinlikle ilgili bilgi verdi.

AK PARTİ BÜYÜK BİR YOLCULUKTUR

16 yılı bir zaman tüneli gibi hatırlatmaya çalıştıklarını belirten Mahir Ünal, “AK Parti bir fikir, bir duygu ve bir inançtır” dedi. AK Parti’nin serüveninin büyük bir yolculuk olduğunu belirten Ünal, “Sayın Cumhurbaşkanımız, hepimiz sizin yol arkadaşınız olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Allah bu ülkeye, 2023 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmeyi nasip eylesin” diye konuştu. Ünal’ın konuşması sonrası verilen konserde, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana kullandığı şarkı ve türkülere yer verildi. Konserin ardından da dünden bu yana 16 yılın anlatıldığı, AK Parti belgeselinin gösterimi yapıldı.

ERDOĞAN VE YILDIRIM KONUŞTU

Törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da birer konuşma yaptılar. Tezahüratlar eşliğinde kürsüye gelen Erdoğan, 16 yılda yapılan devrim niteliğindeki atılımların yetmeyeceğini ifade ederek, “Daha çok çalışmak zorundayız. Durmak yok yola devam” dedi. 2023 ve 2071 hedeflerinden de bahseden Erdoğan, bu yolda kendisine eşlik eden dava arkadaşlarına ve aziz Türk milletine de teşekkür etti. Yıldırım da, AK Parti’nin yürüdüğü yolda 16 yıl boyunca karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, bu zorlukların başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletin dik duruşu sayesinde aşıldığını ifade etti. Yıldırım, Türkiye’nin 16 yılda katettiği gelişim ve dönüşümün de altını çizdi.

“Bir Millet Aşkı AK Parti Sergisi”

AK Parti’nin kuruluşunun 16. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kuruluşundan bugüne kadar geçen sürecin anlatıldığı “Bir Millet Aşkı AK Parti Sergisi” vatandaşların ziyaretine açıldı. AK Parti’nin Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nin gerçekleştirileceği Sincan Harikalar Diyarı’ndaki alanda açılan sergiye gelen misafirler, Erdoğan’ın “AK Parti’yi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık” ve “Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözleriyle karşılandı.

16 YILLIK ZAMAN TÜNELİ

Zaman tüneli şeklinde tasarlanan serginin ilk bölümünde, Erdoğan hakkında 1998 yılında verilen hapis kararına ilişkin gazete kupürleri, Erdoğan’ın 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’ne uğurlanışı ve yine aynı yıl Erdoğan’ın, aralarında 15 Temmuz’da şehit düşen Erol Olçok’un da bulunduğu yol arkadaşlarınca Pınarhisar Cezaevi’nde ziyaret edilmesine ilişkin fotoğraflara yer verildi. AK Parti’nin kuruluş sürecinin de anlatıldığı sergide, partinin iktidara gelişinden bugüne kadar tüm seçimler ve yapılan halk oylamalarına ilişkin de bilgiler yer aldı.

“One minute” çıkışı

AK Parti tarafından kurulan hükümetlerin fotoğraflarına da yer verilen sergide, partinin bu zamana kadar gerçekleştirdiği olağan ve olağanüstü kongrelerden çeşitli fotoğraflar da sergilendi. Erdoğan’ın yurt dışındaki temaslarından ve katıldığı uluslararası toplantılardan fotoğraflara yer verildi. Erdoğan’ın 2009’da katıldığı Davos Ekonomi Forumu’ndaki “One minute” çıkışından bir fotoğraf karesi de sergide yerini aldı.

15 TEMMUZ HAİN KALKIŞMA

Sergide FETÖ’nün 15 Temmuz’da giriştiği ancak Türk milletince akamete uğratılan darbe girişimine ilişkin görsellere de geniş yer verildi. 15 Temmuz’a ait simge fotoğrafların da yer aldığı bölümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk televizyonuna yaptığı canlı bağlantının da görseline ver verildi.

Serginin sonunda oluşturulan kütüphanede ise AK Parti tarafından bugüne kadar yayımlanan kitap, dergi ve broşürler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarının yer aldığı kitaplar, almanaklar, AK Parti’ye ilişkin hazırlanan tezler, yerli ve yabancı yayınlar, misafirlere sunuldu.