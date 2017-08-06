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Muhteşem Kur'an tilaveti yapan Mehmetçik

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapan bir Mehmetçik kameraya böyle yansıdı...

06 Ağustos 2017 Pazar 21:04
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 21:04
  1. Muhteşem Kur'an tilaveti
  2. Mehmetçik
  3. Mehmetçik Kuran tilaveti
  • helenhelen19 dk önce
    yawrum -evladım, Allah korusun seni!
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi26 dk önce
    maasallah allahina gurban senin
  • Bekir tekogluBekir tekoglu29 dk önce
    Allah, sağlam iman sahibi askerlerimizin sayısını artırsın.
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