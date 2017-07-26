Muhtarlarla asayiş toplantısı

YENİ AKİT /ANKARA - Gölbaşı Jandarma Komutanı Kuyucu tarafından izinsiz silah atışına ilişkin hazırlanan sunum ile başlayan toplantıda, izinsiz silah atışına ilişkin alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

İZİNSİZ SİLAH ATIŞINA ASLA MÜSAADE OLMAYACAK



Kaymakam Esmer, düğünlerde hiçbir şekilde izinsiz silah atışına izin verilmeyeceğinin altını çizerek, “Muhtarların görev ve sorumluluk anlayışı içerisinde düğün sahipleri ile gerekli koordinasyonu sağlayarak silah atışının önlenmesine azami dikkat ve özeni göstererek, bu konuda kaymakamlık, kolluk kuvvetleri ve belediye ile işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir” diye konuştu. Düğünlerde havai fişek atılması konusuna da değinen Kaymakam Esmer, şunları kaydetti: “Daha önceden alınan mutabakat kararları doğrultusunda saat 23.00’dan sonra olmamak üzere bu konuda yetkisi ve ruhsatı olan kişiler tarafından, belirlenecek uygun noktalarda can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak atılabilecek. Ayrıca her mahallede silah atışının yasak olduğuna ilişkin hazırlanacak afişler görülebilecek yerlere asılacak.”

SİLAH ATIŞLARINA DUR DİYELİM



Başkan Duruay ise alınan kararların vatandaşların yaşam standartlarını kısıtlamak olmadığını belirterek, “Can güvenliğinizi sağlamak için bu uygulamalar yapılıyor. Silah atmak zevk değildir. Bir anlık bir zevk canlar yakabilir, yuvalar sönebilir. Lütfen başkalarının ve kendinizin can güvenliği için silah atışlarına dur diyelim” diye konuştu.