Muhtarlara silah harcı yok

Malatya Kaysı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, yasanın çıkmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “En az bir dönem muhtarlık yapmış kişilerden alınan silah ruhsatı harçları kaldırıldı. Daha önce 5 yıl boyunca görev yapan muhtarlarımız bu süre içerisinde taşıdıkları silah için harç bedeli ödemiyordu ancak muhtarlık görevinin sona ermesinin ardından her vatandaş gibi silah taşımaya devam etmeleri durumunda silah harç bedelini ödeme mecburiyetindeydi. Artık bir dönem muhtarlık yapmış arkadaşımız bu görevi sona erdikten sonra silah harç bedeli ödemek zorunda kalmayacak başta cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği gecenler teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Muhtarlar için kimlik kartı hazırlandığını da ifade eden Yağlıca,”Muhtarlarımızın kimlik kartları içişleri bakanlığınca hazırlanmakta olup valiliklere gönderilecektir ve burada da muhtarlarımıza verilecektir” şeklinde konuştu.