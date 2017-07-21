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Muhtarlar SEMOS’la tanıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, 4 Haziran’da yapılan seçimleri kazanarak görevlerine başlayan muhtarlarla bir araya geldi.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:42
Muhtarlar SEMOS’la tanıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, muhtelif mahallelerde göreve yeni başlayan muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen buluşmada Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Taha Toplu ve mahalle muhtarları yer aldı. Çelebi, 4 Haziran’da yapılan seçimleri kazanarak görevlerine başlayan muhtarlara başarı temenni ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Muhtarlara SEMOS programıyla ilgili bilgiler verilirken; ilçelerdeki ihtiyaçlarda masaya yatırıldı.

Çelebi, “4 Haziran’da yapılan seçimleri kazanarak görevlerine başlayan muhtar arkadaşlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımız için kurumumuza kolay ulaşımın adresi olan SEMOS programımızla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki süreçte de işbirliği içerisinde çalışacak, mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Yeni seçilen muhtar arkadaşlarımıza başarılar diliyor, görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:42
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