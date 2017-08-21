Muhtarlar Rektör Kızılay ile istişarelerde bulundu

Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil ve Kavaklıbağ Mahallesi Muhtarı Ekrem Tur, Rektör Kızılay’a mahalleleri ve çalışmaları hakında bilgiler verdi. Rektör Kızılay ise, Muhtarlar Cengil ve Tur’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.