Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muhtarlar Çanakkale’yi gezdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde muhtarlar için Çanakkale Gezisi düzenledi.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:46
Muhtarlar Çanakkale’yi gezdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi. Devrek Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen Devrek Belediyesi ve Devrek Kaymakamlığının katkıları ile hayata geçirilen programda muhtarlar Çanakkale’yi gezdi. Düzenlenen gezi ile ilgili bilgi veren Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Muhterem Benli, ”25 kişilik bir grupla Çanakkale’ye giderek, oradaki maneviyatı arkadaşlarımızla doya doya yaşadık. Bizlere bu gezi için destek veren Kaymakamımız Yakup Güney ve Belediye Başkanımız Mustafa Semerci’ye arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Muhtarlar Çanakkale’nin tarihe tanıklık eden mekanlarını yakından tanıma imkanı buldu. Muhtarlar geziden memnun ayrıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:46
  1. Zonguldak
  2. Çanakkale
  3. Çan
  4. Devrek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticari araç ile çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı!
    1. Ticari araç ile çarpışan otomobil..
    2. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    3. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    4. Depremzede Ayşe nineye sürpriz
    5. Antalya’da otomobil direğe çarptı: 1..
    6. Bekir Bozdağ nikah tartışmalarına son..
    7. Kendi yaktığı ateşte yanarak öldü
    8. Hafif ticari araç ile otomobil..
    9. Bunaltıcı sıcaklar Kemah tuzuna..
    10. Denizli’de keserli katil yakalandı
    11. Arıcılar, hibelerden yararlanacak
    12. 278 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    13. Tamamen yerli ve milli… Görüntüleri..
    14. Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını..
    15. HDP'den Haddini aşan açıklama!..
    16. İzmir’de dört ayrı noktada yangın
    17. Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile 1..
    18. 3 milyon arı telef oldu
    19. Her gün yemek kansere iyi geliyor
    20. Körfez ülkelerinden geri vites:..
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!