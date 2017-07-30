Zonguldak’ın Devrek ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi. Devrek Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen Devrek Belediyesi ve Devrek Kaymakamlığının katkıları ile hayata geçirilen programda muhtarlar Çanakkale’yi gezdi. Düzenlenen gezi ile ilgili bilgi veren Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Muhterem Benli, ”25 kişilik bir grupla Çanakkale’ye giderek, oradaki maneviyatı arkadaşlarımızla doya doya yaşadık. Bizlere bu gezi için destek veren Kaymakamımız Yakup Güney ve Belediye Başkanımız Mustafa Semerci’ye arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Muhtarlar Çanakkale’nin tarihe tanıklık eden mekanlarını yakından tanıma imkanı buldu. Muhtarlar geziden memnun ayrıldı.