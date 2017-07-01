Muhtar kazada yaralandı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaza geçiren mahalle muhtarı yaralandı.01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:40
Kaza, Ballı-Müstecep yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müstecep istikametine seyreden Ballı Mahallesi Muhtarı Şerif Keskin yönetimindeki 59 LN 171 plakalı otomobil, Hakkı Henden’in kullandığı 59 LJ 178 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada cam parçalarının üzerine gelmesi sonucu yaralanan mahalle muhtarı Şerif Keskin, Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınları, Keskin’in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.