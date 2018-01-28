'Mühimmat stokumuz terörün temizlenmesi için yeterli'

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Mühimmat stoklarımız terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz.Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz" ifadelerini kullandı.