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Muheysini: Canınızı seviyorsanız kaçın!

Dr. Abdullah Muheysini, İdlib’e yönelik saldırıların artması ve Guta kuşatmasının daha çetin hale gelmesinin ardından son süreci değerlendirdiği.

11 Ocak 2018 Perşembe 20:41
Muheysini: Canınızı seviyorsanız kaçın!

Dr. Abdullah Muheysini, Muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib’e yönelik saldırıların artması ve Guta kuşatmasının daha çetin hale gelmesinin ardından son süreci değerlendirdiği bazı paylaşımlarda bulundu.

 

Dr. Muheysini art arda yaptığı açıklamalarda sırasıyla şunları söyledi:

Ey Feylek Eş Şam,

Ey Ceyşul İzze, Ey Türkistanlılar,

Ey Ahraruş Şam,

Ey Heyet Tahrir Eş Şam,

Ey Zengi,

Ey Ceyşul Ahrar,

Ey Ceyş el Nasr,

Ey Ceyşul İdlib El Hur,

Ey Ceyşul Nuhbe,

Ey Tüm gruplar!

Gün, bugündür ve200.000 mülteci sizden Fetih Ordusu gibi bir ortak operasyon odası kurmanızı istiyor.

Ve eğer siz bunu geri çevirecek olursanız, bu meseledeki reddiniz nedeniyle binlerce soruyla karşılaştığınızda şaşırmayın!

Subhanallah. Bölgelerin kaybedildiği bir zamanda grupları birleşmeye davet etmemiz gereği normal değil mi?”

Daha sonra Muheysini şöyle yazdı:

Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber ve izzet Allah’a aittir.

“Allah onlara yardım etmeye elbette Kadirdir”

Kahramanlar bu ayetin altında, Allah hakkında güzel zan besleyerek ve Guta ehline ‘sizin savaşınız, bizim savaşımızdır’ diyerek birleştiler.”

“Ey evlerinden edilen ehlimiz, bunlar, sizi evlerinizden edenlerdir. Onlar, kardeşleriniz Ceyşul Ahrar ve diğer gruplar tarafından ele geçirildiler.

Ey Rejim askerleri! Size tavsiyem bu askerlerin durumuna düşmeden önce kaçmanızdır. Siz bir bubi tuzağına düşürüldünüz ve bundan kaçış yok.”

Asyanınsesi

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:41
  1. Guta
  2. Dr. Abdullah Muheysini
  3. Ey Heyet Tahrir Eş Şam
  • Hak yolHak yol1 sa önce
    Kaçmasınlar o duruma düşsünler.Allah size yardım etsin suriyenin gerçek sahipleri ve Allah için onlara yardım edenler size kötü laf söyleyenlerin sözleri kendilerine aittir
  • AhmetAhmet2 sa önce
    Köpeğin son çırpınışları
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