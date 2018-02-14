Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muhaysini: 70 kez yıkasanız da...

Suriye savaşının önde gelen isimlerinden Dr. Abdullah Muheysini, İsrail ile Esed Rejimi ve İran arasında yaşanan son kriz hakkında açıklama yaptı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 19:43
Muhaysini: 70 kez yıkasanız da...

‘Necaset İki Çeşittir’ başlıklı açıklamada Dr. Muheysini, Müslümanlara yönelik saldırılarda İsrail ile Esed ve İran arasında bir fark olmadığını, söz konusu ülkelerin yalnızca aralarında çıkar çatışması yaşadığını belirtti.

Dr. Muheysini, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Necaset İki Çeşittir

Geçici ve aslî:

Geçici necaset: Temizlemekle ve galibiyetle giderilebilir. “İyilikler, kötülükleri götürür.” bunun aslıdır.

Aslî necaset ise: Temizlemenin fayda vermediği ve giderilmesi de ancak bizzat kendisinin giderilmesiyle mümkün olduğu necasettir. İyiliklerine ve kötülüklerine bakılmaz. Domuz, necistir. Yıkamak fayda vermez velev ki 70 kez yıkansa da.

Ümmet, bu asrın Hülagu’su olan zalim tağut Beşar’la (Allah ona lanet etsin) bu şekilde muamele etmelidir.

Bu yüzden çok hayret ediyorum; İsrail uçağının İran –ve çocuğu Beşar– tarafından düşürülmesiyle İran ve İsrail’in müslümanlara zulümde eşit olduğunu unutup taraf tutanlara. Onlar sadece pastanın paylaşımında anlaşamıyorlar. Başka bir şey değil!

Peygamber sav’in Mesrası’na olan sevgimizin anlayış ve sabitelerin ters-düz olmasına izin vermeyelim.

Açık ve doğru duruş ise şudur: Meydana gelenlere sevinmeli, zalimleri birbirine vurdurması, halkımızı onların arasından sağ salim çıkartması ve bu meydana gelenleri Suriye’deki halkımızın kurtuluşuna başlangıç kılması için Allah’a dua etmeliyiz.”

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 19:43
  1. İran
  2. İSRAİL
  3. Ümmet
  4. Dr. Muheysini

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da ortalık karışıyor: Zulüm payidar olmaz
    1. İran'da ortalık karışıyor: Zulüm..
    2. Maliye Bakanı açıkladı: Elektrik otoya..
    3. Azerbaycan: PKK'lı teröristler o..
    4. NATO'da kritik görüşme başladı
    5. Türkiye'den Kritik ABD açıklaması
    6. Facebook artık 'emekli platformu' oldu
    7. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depoda..
    8. Müslümanlara zorla komünist marşı!
    9. Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!
    10. Tillerson'dan bir Türkiye açıklaması..
    11. Yeni Bağdadi iddiası ortalığı karıştırdı
    12. Rusya'dan Kıbrıs açıklaması
    13. Erdoğan açıkladı: Büyük tehdit
    14. İsrail'den Türkiye'ye HAMAS suçlaması
    15. Bilim Kurdu’nun ilk dönemi başarıyla..
    16. İstanbullulara akşam şoku! yüzde 80'e..
    17. Kudüs aşkına
    18. Turkcell ve Samsung 5G için güçlerini..
    19. Öğrenciler Halk Ekmeği ziyaret etti
    20. ABD destekli özel komando birliği ile..
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!