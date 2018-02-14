Muhaysini: 70 kez yıkasanız da...

‘Necaset İki Çeşittir’ başlıklı açıklamada Dr. Muheysini, Müslümanlara yönelik saldırılarda İsrail ile Esed ve İran arasında bir fark olmadığını, söz konusu ülkelerin yalnızca aralarında çıkar çatışması yaşadığını belirtti.

Dr. Muheysini, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Necaset İki Çeşittir

Geçici ve aslî:

Geçici necaset: Temizlemekle ve galibiyetle giderilebilir. “İyilikler, kötülükleri götürür.” bunun aslıdır.

Aslî necaset ise: Temizlemenin fayda vermediği ve giderilmesi de ancak bizzat kendisinin giderilmesiyle mümkün olduğu necasettir. İyiliklerine ve kötülüklerine bakılmaz. Domuz, necistir. Yıkamak fayda vermez velev ki 70 kez yıkansa da.

Ümmet, bu asrın Hülagu’su olan zalim tağut Beşar’la (Allah ona lanet etsin) bu şekilde muamele etmelidir.

Bu yüzden çok hayret ediyorum; İsrail uçağının İran –ve çocuğu Beşar– tarafından düşürülmesiyle İran ve İsrail’in müslümanlara zulümde eşit olduğunu unutup taraf tutanlara. Onlar sadece pastanın paylaşımında anlaşamıyorlar. Başka bir şey değil!

Peygamber sav’in Mesrası’na olan sevgimizin anlayış ve sabitelerin ters-düz olmasına izin vermeyelim.

Açık ve doğru duruş ise şudur: Meydana gelenlere sevinmeli, zalimleri birbirine vurdurması, halkımızı onların arasından sağ salim çıkartması ve bu meydana gelenleri Suriye’deki halkımızın kurtuluşuna başlangıç kılması için Allah’a dua etmeliyiz.”