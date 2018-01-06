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Mühendislik harikası... Türkler geliştirdi... Zırh ötesini...

BİTES tarafından geliştirilen yazılımlar vasıtasıyla zırhlı araçların dışı birebir gerçeklikte görülebilecek.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:23
Mühendislik harikası... Türkler geliştirdi... Zırh ötesini...

Ankara'da faaliyet gösteren BİTES Savunma ve Havacılık tarafından geliştirilen zırh ötesi görüş, ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları gibi personeline dış dünyayı görme imkanı sunmayan askeri zırhlı araçlarda takılan gözlük vasıtasıyla dışarıyı görme imkanı sunuyor. Gözlüğü takan personel kafasını hangi yöne çevirirse zırhı görmeksizin doğrudan aracın dışını görebiliyor. Böylece özellikle şehir savaşlarında araca yaklaşmaya çalışabilecek olan düşman unsurlarına karşı büyük bir avantaj ortaya çıkıyor.

Ürününü ilk kez IDEF 2015 fuarında KAPLAN-20 ile sergileyen BİTES, zırh ötesi görüşün yanı sıra yine özellikle meskun mahalde verilecek zaiyatları en aza indirmek amacıyla zırhlı araçlara multikopter entegre etmeyi amaçlıyor. Yürüttüğü proje kapsamında BİTES, zırhlı araçların üzerinde bulunacak olan multikopterin özellikle şehir savaşlarında gözükmeye kör noktaları personelin görüntü vermeksizin görerek harekat planını belirlemesini sağlamak için çalışıyor.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, bu kapsamda personel multikopteri aracın üstünden kaldıracak ve görüntülemek istediği yere gönderecek. Multikopterin kamerasını yine gözlük vasıtasıyla kafasını çevirerek kumanda edebilen personel olası düşmanları hedef olmadan görüntüleyebilecek.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 13:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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