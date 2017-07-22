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Mühendisliği bırakıp yaptı! Araplar sıraya girdi

20 yıl sürdürdüğü mühendislik mesleğini bırakan Arif Doğru, TKDK aldığı hibenin de katkısıyla, Uludağ'ın Gököz köyüne yaklaşık 2,6 milyon liraya "tatil köyü" kurdu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:43
Mühendisliği bırakıp yaptı! Araplar sıraya girdi

20 yıl boyunca bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Doğru  (47), mesleğini bırakıp, doğup büyüdüğü yer olan Bursa'nın Keles ilçesine bağlı  Gököz köyüne yatırım yapma kararı verdi.

Gököz Göleti'nin kıyısında kendi arazisi olan Doğru, bu alan üzerinde  bir çalışma yaparak, hayali olan projeyi oluşturdu. Söz konusu projeyi TKDK'ya  sunan Doğru, buradan da hibe alarak işe başladı.

Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından projeyi tamamlayan Doğru,  gelen vatandaşların bungalov tipi evlerde konaklayabileceği ve alakart  restoran-kafeteryalarda yemek yiyebileceği, gölette balık tutma, kano, dev  ağaçların arasında at binme, ATV safari, okçuluk, hobi bahçelerinde toprakla  uğraşma ve benzeri birçok aktivitenin yapılabileceği bir yaşam alanı oluşturdu.

Doğru'nun, "Gököz Natural Park" adıyla Uludağ'ın eteklerinde hayata  geçirdiği projeye, kısa sürede çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

"TKDK BÜYÜK BİR MOTİVASYON OLDU"

Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tatil köyünü bir sosyal  sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiğini söyledi.

TOFAŞ'ta 20 yıl boyunca bilgisayar mühendisi olarak severek  çalıştığını dile getiren Doğru, sadece bu proje için mesleğinden vazgeçtiğini  vurguladı.

Projenin yatırım bedelinin yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olduğunu  kaydeden Doğru, şöyle konuştu:

"Bu bölge için oldukça büyük bir rakam. Benim için de büyük bir rakam  ama birilerinin bu riski alması, bunun yapılabilirliğini göstermesi gerekiyordu.  Doğduğum, büyüdüğüm topraklara bir sosyo ekonomik kurtuluş olarak baktığım  projeyi hayata geçirme hedefim vardı. Bu projeyi geçen yıl hayata geçirdim. Bu  üniversite yıllarımda hazırladığım bir projeydi. Bu projeyi hayata geçirmemde,  TKDK büyük bir motivasyon oldu. Bu kurumun destekleri Avrupa Birliği'nden  sağlanan fonlarla verilmekte. TKDK'dan bu projede, yaklaşık 600 bin lira hibe  desteği aldım. Bu benim için projeyi daha evvel ve kapsamlı hayata geçirme  noktasında motivasyon oldu. Bu nedenle kuruma ve çalışanlara teşekkür ediyorum."

"EKONOMİ YÖNÜNDEN ÇOK GERİ KALMIŞ BİR BÖLGE"

Doğru, bu projenin sadece ticari değil sosyal sorumluluk projesi  olduğuna dikkati çekti.

Bölge halkının genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten  Doğru, "Buradaki tarım ve hayvancılık, bölgenin iklim ve coğrafi koşullarından  dolayı endüstriyel tarımla karşılaştırdığımız zaman çok karlı değil. Buranın  Allah vergisi bir güzelliği var. Bu güzelliğin alternatif ve kırsal turizmle  değerlendirildiğinde çok büyük bir değer yaratabileceğini ümit ediyorum. Bu değer  yaratıldığı zaman ülkemizin şu andaki en büyük sorunlarından olan köyden kente  göçün bir nebze de olsa tersine çevrilebileceğini de hedefliyorum." ifadelerini  kullandı.

Bu projeye başlarken birçok insanın kendisine "Burada bu iş olmaz"  dediğini aktaran Doğru, şöyle devam etti:

"Maalesef Uludağ bu bölgeyi sadece Bursa'yla fiziksel olarak  ayırmıyor, sosyo kültürel ve ekonomi yönünden de ayırıyor. Ekonomi yönünden çok  geri kalmış bir bölge. Nüfusunun büyük bir bölümünü göç vermiş. Bana göre saklı  cennet olan bu bölgede alternatif turizmin çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu  projeyle kolayı değil zoru seçerek belki mevcut çalışmakta olduğum iş yerinde  bütün konforumu, sosyo ekonomik yönden kazançlarımı bir kenara bırakarak,  doğduğum büyüdüğüm yerlerde böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek,  başarılı olabileceğini ispatlamaya adadım kendimi. Bir yıl içinde de önemli bir  başarı elde ettiğime inanıyorum."

"ARAP MİSAFİRLERİMİZİN SAYISI ÇOK FAZLA"

Doğru, bir karış toprak satın almadan başladığı projeyi kendi  toprağına inşa ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Projeden önce 10-15 bin lira değeri olan bir dönüm arazi, şu anda  minimum 100 bin liralar civarında. Bu bile yöre halkı için kısa vadede elde  edilmiş bir kazançtır. Burada yerli turistlerimizin yanında yabancı turistlerimiz  de oldukça fazla ve sayıları artıyor. Turistler tarafından da beğeniliyor. Arap  misafirlerimizin sayısı çok fazla. Bu anlamda hem yöre turizmine yeni bir nefes  olduk hem de Bursa turizmine bir zenginlik kattık. Her gelen misafirimiz çok daha  geniş ve kalabalık gruplarla tekrar geliyorlar. Kendilerini burada evlerinde  hissettiklerini söylüyorlar. "

BURSASPOR'UN KAMP PROJESİ

Doğru, bu alanın spor için de çok elverişli olduğuna işaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursaspor Kulübünün burada keşifler  yaptığını anlatan Doğru, şunları kaydetti:

"Buraya yaptıkları keşif turunda yurt dışına gittikleri kamplardan  hiçbir eksiğinin olmadığını hatta artısının olduğunu, bu alanın uluslararası  Bursaspor'un kamp tesisi için son derece uygun olduğunu söylediler. Bu konuda da  bir çalışmanın başladığını biliyoruz. Rakım itibarıyla bin 120 metrelik bir rakım  söz konusu. Bu rakım hem sporcular için hem de sağlık turizmi için son derece  elverişli. İnşallah önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde burada Bursaspor'un  uluslararası kamp tesisini de görmüş olacağız."

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:43
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