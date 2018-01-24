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Muhaysini'den Afrin açıklaması

Suriye'de muhaliflerin yanında yürüttüğü davet çalışmalarıyla tanınan Dr. Abdullah El Muhaysini, Afrin'e yönelik operasyonun başlamasının ardından sosyal medya ağları üzerinden PKK'yı konu alan bir yazı paylaştı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 18:21
Muhaysini'den Afrin açıklaması

Muhaysini yazısında, PKK'yı 'dini olmayan' bir örgüt olarak nitelendiriyor.

Muhaysini'nin yazısında yer alan ifadeler şu şekilde;

"Bu yazıyı yazma sebebim; bunu birbirine karıştıran tüm takipçilere bir izah olması içindir. Çünkü bazıları Arap ve Türk milletleri gibi büyük bir millet olan Kürt milleti ile komünist bir parti olan "dinsiz PKK" yı birbiriyle karıştırmaktadır. Kimilerinin "dinsiz Kürtler" dediğini görürsün. Bu söz tehlikelidir. Çünkü "Kürtler" bir ırktır. İçlerinde iyi olan da var kötü olan da var. Onlar da Araplar, Türkler ve diğerleri gibidir.

Ehli Sünnet Kürtler bizim kardeşimiz ve baş tacımızdır. İslam tarihinde onların şerefli bir konumu vardır. Filistin fatihi Selahaddin Eyyubî'yi, Şeyh Saîd'i, Ahmed Hâni'yi ve diğer pek çok kimseyi hatırlaman yeterlidir.

Günümüzde de onların Suriye Devrimi'ndeki şerefli duruşları yeterlidir. Devrimde bazı haftaları onlara ayırdım ve dersler verdim. "Cuma Azadî" gibi.

PKK ve PYD özetle; komünist dinsiz bir örgüttür. Kendilerini devletlerin Suriye Devrimi'nde kullandığı bir maşa yaptılar. Milliyetçilik ile Kürt halkının değerlerinden faydalandılar. Kötülüklerini ve dinsizliklerini örtmek için milliyetçi sembolleri kullandılar.

PKK'nın inancının laiklik ve dinsizlik olduğunu; yani evrenin bir ilahı olmadığına inanıyor olmalarını bilmen yeterlidir. Allah, onların söylediklerinden çok daha yücedir.

PKK'nın büyük Kürt halkını İslamî kimliğinden arındırmak istediğini bilmen yeterlidir.

Her yerde posterlerini astıkları ve sloganlarını attıkları PKK'nın kurucusu Abdullah ÖCALAN'ın kitaplarını okuman yeterlidir. PKK kurucusunun göz nurumuz olan Peygamberimiz'e (sav) nasıl kötü sözler kullandığını göreceksin.

PKK'nın Suriye'de, Türkiye'de ve başka yerlerde Kürt halkına ne kadar zulmettiğini bilmen yeterlidir.

Bunlar, Allah'ın bu dinsiz örgütü bozguna uğratması ve Kürt kardeşlerimizi onların şerrinden kurtarması için dua etmene yeterlidir.

Özetle; Kürtler kardeşimiz, PKK ise düşmanımızdır."

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 18:21
  1. Kürt
  2. PKK
  3. PKK ve PYD
  4. Abdullah ÖCALAN
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