Muhaysini: Zengin Müslümanlara sesleniyorum
Dr. Abdullah Muheysini, yeni başlattığı kampanya kapsamında ‘Müslüman zenginler’e çağrıda bulundu.19 Ocak 2018 Cuma 18:54
Suriye savaşının önde gelen isimlerinden Dr. Muheysini, resmi sosyal medya hesabından şunları yazdı:
‘’Mücahitlerle Birlikte Olmayı Temenni Eden Herkese!
Ey Suriyeli zenginler!
Ey müslüman zenginler!
Ey özgürleştirilmiş bölgelerdeki ve dışındaki mal sahipleri!
Suriye’deki devrim herhangi birini ziyaret ettiğimde görüyorum ki; para yokluğundan çokça şikayet ediyorlar. Onlara yardım etmeye de gücümüz yok.
Bunun için bu kampanyayı başlattık ki malınız ile cihad edebilesiniz.''