Muhaysini: Zengin Müslümanlara sesleniyorum

Suriye savaşının önde gelen isimlerinden Dr. Muheysini, resmi sosyal medya hesabından şunları yazdı:

‘’Mücahitlerle Birlikte Olmayı Temenni Eden Herkese!

Ey Suriyeli zenginler!

Ey müslüman zenginler!

Ey özgürleştirilmiş bölgelerdeki ve dışındaki mal sahipleri!

Suriye’deki devrim herhangi birini ziyaret ettiğimde görüyorum ki; para yokluğundan çokça şikayet ediyorlar. Onlara yardım etmeye de gücümüz yok.

Bunun için bu kampanyayı başlattık ki malınız ile cihad edebilesiniz.''