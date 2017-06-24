Muhaysini: 'Terörist' kelimesini lügatinizden çıkarın

Suriye'de muhaliflerin yanında yer alan ilim adamı Abdullah Muhaysini, bölgede tanınan medyacı Bilal Abdulkerim'in programına konuk oldu. Programda birçok mesele gündeme gelirken, Suudi Arabistanlı din adamının terörizm ile ilgili ifadeleri dikkat çekiciydi.

Suudi Arabistan'ın Katar krizi kapsamında yayınladığı terör listesi hakkında Bilal Abdulkerim'in sorduğu sorulara yanıt veren Muhaysini "terörist ve terörizm" kavramlarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"İnsanların terörist kelimesinden uzak durmaları gerektiğine inandığını" ifade eden Muhaysini "aklınızı başkalarına teslim etmeyin" uyarsında bulunuyor ve "terörist" ifadesinin devletler arasında siyasi bir koz olarak kullanıldığı ifade ediyor.

Muhaysini geçerli bir "terörist" tanımı yapılamayacağını dile geitiryor ve sözlerine şöyle devam ediyor: ​"Bi kişi Sünni olduğu için terörist olur, diğeri yurdunu savunduğu için olur. Biri de insanları öldürür ve daha fazlasını yapar ancak terörist olarak sınıflandırılmaz.

Muhaysini "zulme uğrayanların en ufak bir karşılık verdiklerinde bile terörist ilan edildiğini" söylüyor ve terörist ilanının "hakikatle alakası olmayan siyasi bir mesele olduğunu" dile geitriyor.



mepanews