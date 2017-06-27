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Muhaysini ilk defa Türkçe seslendi

Suriye'de Tahrir'uş Şam şeri kadı'larından Abdullah Muhaysini genelde tüm İslam ümmetine, özelde Türkiyeye türkçe bayram videosu yayınladı.

27 Haziran 2017 Salı 18:45
Muhaysini ilk defa Türkçe seslendi

Suriye'deki İslam davetçilerinden Abdullah Muhaysini genel olarak dünya üzerindeki İslam ümmetinin bayramını kutladı. Muhaysini özelde ise türkçe olarak Türkiye halkının bayramını kutladığını bildirdi.

Muhaysini Türkiye özel videosunda türkçe ve kürtçe dillerinden elinden geldiğince bayram tebriğinde bulundu.

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 18:45
  1. İSLAM COĞRAFYASI
  2. Suriye
  3. İslam ümmeti
  • ramazanramazan28 dk önce
    Çok mu önemliydi. Şu vehhabi kafalarını müslüman ümmetin gençliğine şirin göstermeyecek kadar feraset yok mu? Bozuk bir türkçeyle bayramınız kutlu olsun diyen herkesi haber yapın isterseniz.
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