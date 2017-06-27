Muhaysini ilk defa Türkçe seslendi

Suriye'deki İslam davetçilerinden Abdullah Muhaysini genel olarak dünya üzerindeki İslam ümmetinin bayramını kutladı. Muhaysini özelde ise türkçe olarak Türkiye halkının bayramını kutladığını bildirdi.



Muhaysini Türkiye özel videosunda türkçe ve kürtçe dillerinden elinden geldiğince bayram tebriğinde bulundu.

ıslahhaber