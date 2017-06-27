Muhaysini ilk defa Türkçe seslendi
Suriye'de Tahrir'uş Şam şeri kadı'larından Abdullah Muhaysini genelde tüm İslam ümmetine, özelde Türkiyeye türkçe bayram videosu yayınladı.27 Haziran 2017 Salı 18:45
Suriye'deki İslam davetçilerinden Abdullah Muhaysini genel olarak dünya üzerindeki İslam ümmetinin bayramını kutladı. Muhaysini özelde ise türkçe olarak Türkiye halkının bayramını kutladığını bildirdi.
Muhaysini Türkiye özel videosunda türkçe ve kürtçe dillerinden elinden geldiğince bayram tebriğinde bulundu.
ıslahhaber