Muhasebecilerin ücret tahsilat sorunu çözülemedi

Şahin, basına yaptığı açıklamada, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meslek mensuplarının iki önemli sorununun tahsilat ve haksız rekabet olduğunu dile getiren Şahin, özellikle tahsilat sıkıntısının ekonominin durgunlaştığı dönemlerde daha da ön plana çıktığını söyledi. Şahin, muhasebe ücretini ödememenin parasal bir yaptırımı bulunmadığına işaret ederek, “Dolayısıyla bu tür durumlarda ilk feda edilen ödemelerden biri, muhasebe ücreti olarak karşımıza çıkıyor. Bunun çözümüyle ilgili belli bir mesafe katedilmesine karşın, sorun tamamen ortadan kalkmadı” diye konuştu.

SİSTEM ENTEGRE DEĞİL

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB), sözleşme girilerek ücretlerin belirtildiği ve borcu ödenmeyen muhasebecinin müşterisini başka bir muhasebecinin almasını engelleyen bir sisteminin bulunduğunu anlatan Şahin, söz konusu sistemin Maliye Bakanlığı ile entegre olmadığından borçlu açısından sorunun kolayca aşılabildiğini bildirdi.

Şahin, muhasebecilerin ödemelerinin banka kanalıyla yapılmasının zorunlu hale getirilmesini istediklerini belirterek, “Bu, sorunu tamamen çözmese de çözüme bir nebze katkı sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

Bir diğer problemin de meslek mensupları arasındaki haksız rekabet olduğunu anlatan Şahin, mükelleften, daha önce çalıştığı muhasebeci veya mali müşavirden daha az ücret talep edilmesinin haksız rekabete yol açtığını söyledi.