Muhasebeci Kenan deşifre oldu!

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'yken 11 Haziran 2014'te DEAŞ tarafından rehin alınan Öztürk Yılmaz'ın bu olaydan bir hafta önce ABD'nin Kuzey Irak'taki askeri üs alanı içinde yer alan FETÖ'ye ait Işık Üniversitesi'ne giderek FETÖ yöneticileri ile görüştüğü belirlendi.

MUSUL'A KONSOLOS ATANDIĞI SAPLANDI

Yılmaz'ın, 20 Eylül 2014'te serbest bırakılmasının ardından ise FETÖ'nün amiral gazetesi Zaman'da ilginç bir ilan yayımlandı. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen imzalı ilanda Öztürk Yılmaz için 'Geçmiş Olsun' temennisinde bulunuldu. Ayrıca Yılmaz'ın, FETÖ'nün 'Dışişleri imamı' olarak bilinen Gürcan Balık döneminde Musul'a konsolos atandığı saptandı. Öte yandan Musul Başkonsolosluğu'nda görevli güvenlik amiri ve özel harekâtçı komiser S.C.'nin Yılmaz hakkında 'rehin tutuldukları sürede konsolosluk çalışanları ve polislere hakaretler yağdırdığı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

TÜM UYARILARA RAĞMEN...

S.C., 3 Kasım 2014'te Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, DEAŞ baskınıyla ilgili ilginç iddialarda da bulundu. Konsolosluğun iaşe ve alışverişlerine bakan Faruk isimli kişinin, Öztürk Yılmaz'ın talimatıyla DEAŞ'ın ikinci adamı ile görüştüğünü kaydeden S.C., DEAŞ baskınından önce Musul Valisi'nin Öztürk Yılmaz'ı arayıp Musul'dan çıkılması gerektiğini söylediğini ancak Yılmaz'ın tüm uyarılara rağmen konsolosluktan ayrılmama kararı aldığını belirtti.