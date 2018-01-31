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Muhasebeci Kenan deşifre oldu!

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in, 2014’te DEAŞ tarafından rehin alınıp sonra bırakılan eski Musul Başkonsolosu CHP’li Öztürk Yılmaz için ‘geçmiş olsun’ ilanı yayımladığı belirlendi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:47
Muhasebeci Kenan deşifre oldu!

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'yken 11 Haziran 2014'te DEAŞ tarafından rehin alınan Öztürk Yılmaz'ın bu olaydan bir hafta önce ABD'nin Kuzey Irak'taki askeri üs alanı içinde yer alan FETÖ'ye ait Işık Üniversitesi'ne giderek FETÖ yöneticileri ile görüştüğü belirlendi.

MUSUL'A KONSOLOS ATANDIĞI SAPLANDI

Yılmaz'ın, 20 Eylül 2014'te serbest bırakılmasının ardından ise FETÖ'nün amiral gazetesi Zaman'da ilginç bir ilan yayımlandı. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen imzalı ilanda Öztürk Yılmaz için 'Geçmiş Olsun' temennisinde bulunuldu. Ayrıca Yılmaz'ın, FETÖ'nün 'Dışişleri imamı' olarak bilinen Gürcan Balık döneminde Musul'a konsolos atandığı saptandı. Öte yandan Musul Başkonsolosluğu'nda görevli güvenlik amiri ve özel harekâtçı komiser S.C.'nin Yılmaz hakkında 'rehin tutuldukları sürede konsolosluk çalışanları ve polislere hakaretler yağdırdığı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

TÜM UYARILARA RAĞMEN...

S.C., 3 Kasım 2014'te Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, DEAŞ baskınıyla ilgili ilginç iddialarda da bulundu. Konsolosluğun iaşe ve alışverişlerine bakan Faruk isimli kişinin, Öztürk Yılmaz'ın talimatıyla DEAŞ'ın ikinci adamı ile görüştüğünü kaydeden S.C., DEAŞ baskınından önce Musul Valisi'nin Öztürk Yılmaz'ı arayıp Musul'dan çıkılması gerektiğini söylediğini ancak Yılmaz'ın tüm uyarılara rağmen konsolosluktan ayrılmama kararı aldığını belirtti.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:47
  1. Musul Başkonsolosu
  2. FETÖ'nün amiral gazetesi Zaman
  • Güney DoğuluGüney Doğulu41 dk önce
    ÖZTÜRK YILMAZ gibi ajan provakatörler veCHP içindeki FETÖ sevicilik, katil siyonist terörist Amerika'nın çizgisinden giden hain bir politika uygulamaları onların saflarinın T.C. Devletine karşı olduğununun ifadesidir. FETÖ ' nün baş siyasi ayağı CHP'dir. 15 Temmuz günü elini kolunu salllaya sallaya Bakırköy Belediyesine gidip kahvesini yudumlayan KK, eğer şerefsizler başkaldırmada başarılı olsalardı, yönetime geleceklerdi. Bunlar tarihimizin yüz karalarıdır.
  • atma şaban atma şaban 48 dk önce
    deaşla irtibat haline olan chpnin iftiracısı öztürk yılmaz demekki kendi kişiliğini ele vermiş yani şecaat arz ederken kıpti sirkatini(suçunu )itiraf etmiş bir taraftan !o yüzden her sakallıyı dedesi talibancı sanıyor ;bir halt biliyormuş gibi sanki sahada çarpışmış gibi sallıyor;TSK yıllardır ÖSO ile omuz omuzaonlar Suriyenin kuvayi milliyesidir ; bakanı fitneci olanın avanesindede beklenen hareketleri yapıyor !zübük tipe bak dhkp-c gör!
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