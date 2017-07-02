Muharrem Usta'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpte önümüzdeki günlerin hareketli olacağını belirtti.



Başkan Usta, Twitter hesabından "50. yılda öncelik sportif başarı mı? Ekonomik ve sportif başarı mı?" şeklinde anket düzenledi. Ankete katılan bordo-mavili taraftarlar, her iki seçenek için yüzde 50 oranında oy kullandı.

Anketin ardından Usta, "Anlaşılan o ki cevap; hepsi. İyi olacak dostlar, iyi olacak. Transferler mi, az ama öz, onlar da gelecek. Gaza gelmek yok, sabırla yola devam. Önümüzdeki günler hareketli olacak. 3 Temmuz'da FIFA başvurusuyla haftaya start vereceğiz. İnşallah devamında da güzel gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA