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Muharrem Usta'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta, "Transferler mi, az ama öz, onlar da gelecek. Gaza gelmek yok, sabırla yola devam" dedi.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:05
Muharrem Usta'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpte önümüzdeki günlerin hareketli olacağını belirtti.

Başkan Usta, Twitter hesabından "50. yılda öncelik sportif başarı mı? Ekonomik ve sportif başarı mı?" şeklinde anket düzenledi. Ankete katılan bordo-mavili taraftarlar, her iki seçenek için yüzde 50 oranında oy kullandı.

Anketin ardından Usta, "Anlaşılan o ki cevap; hepsi. İyi olacak dostlar, iyi olacak. Transferler mi, az ama öz, onlar da gelecek. Gaza gelmek yok, sabırla yola devam. Önümüzdeki günler hareketli olacak. 3 Temmuz'da FIFA başvurusuyla haftaya start vereceğiz. İnşallah devamında da güzel gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:05
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Twitter
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