Muharrem Usta'dan taraftara sitem
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta sosyal medya hesabından kart ve forma satışlarının düşük olması nedniyle sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi.20 Temmuz 2017 Perşembe 15:55
Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, kombine kart ve forma satışının düşük olması nedeniyle taraftara sitem etti.
Usta, sosyal medya hesabından taraftara şunları söyledi;
- "Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı. Takıma destek; hem de tam destek zamanı, cesaretlendirelim. Haydeee..."