Muharrem Usta'dan 'Burak Yılmaz' müjdesi

2010-11 sezonundan da bahseden Muharrem Usta, "Bu sezon güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. 50. yılda hedeflerimiz doğrultusunda inşallah çok güzel günler yaşayacağız. Biz, yedinci şampiyonluğumuz olan 2010/11 şampiyonluğuna saplanıp kalmayacağız" diye konuştu.