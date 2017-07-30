Muharrem Usta'dan 'Burak Yılmaz' müjdesi
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 50. yıl kutlamaları öncesinde yapılacak transferlerle ilgili olarak müjde verdi. Usta yaptığı açıklamalarda "Burak Yılmaz, yeniden Trabzonspor'da. Transfer inşallah 2 Ağustos'taki Trabzonspor Şenlikleri'ne yetişecek." dedi.30 Temmuz 2017 Pazar 22:17
Trabzonspor'un 50. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'da taraftarlara seslenen başkan Muharrem Usta, Burak Yılmaz transferinin bittiği müjdesini verdi. "Burak Yılmaz yeniden Trabzonspor'da" diyen Muharrem Usta şöyle konuştu;
İnşallah transfer 2 Ağustos'taki şenliklere yetişecek. Salı ya da Çarşamba, iki-üç gün içerisinde görünen o ki hep beraber mutlu olacağız. Hepimizin arkasında doya doya koşacağı takımı, hepimizin özlediği Trabzonspor'u sizlere izlettirmenin çabası içerisindeyiz"
2010-11 sezonundan da bahseden Muharrem Usta, "Bu sezon güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. 50. yılda hedeflerimiz doğrultusunda inşallah çok güzel günler yaşayacağız. Biz, yedinci şampiyonluğumuz olan 2010/11 şampiyonluğuna saplanıp kalmayacağız" diye konuştu.
(Yeni Şafak)