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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

Muharrem İnce, CHP'de dünkü başkanlık yarışında yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak yeni açıklamada bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 11:16
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak, Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan İnce, şu açıklamalarda bulundu:

Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?

127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?

Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:16
  1. CHP
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • AbdoAbdo1 sa önce
    Muharremi mundaroğlu değil fatöş yendi. Fatöş hala güçlü chpkk da. Baykal'ın siyasi başkanlığına kasetle son verip mundaroğlunu getirmişti. Yani fatöş dúşmanı hâlâ ayakta ve güçlü. Uyanık olun. Allah fatöşün hışmından bu ülkeyi korusun
  • metinmetin1 sa önce
    bu kılıçdaroğlunu bir psikiyatriste göstermek .akli dengesi yerinde değilse bir başkası gelsin.
  • Hakan TemurHakan Temur1 sa önce
    İnce yenilen güreşci güreşe doymazmış.Sen de Kılıçtaroğlu gibi o partide konu mankeni olmakdan öteye geçemedin.Kongrelerin tuzu biberi oldun heralde 2019 dan sonraki kurultayda yine aday olutsun biracı İnce
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