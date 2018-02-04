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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu için zehir zemberek sözler!

CHP'de dünkü başkanlık seçiminde yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak İnce'den yeni açıklamalar geldi.

04 Şubat 2018 Pazar 10:57
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu için zehir zemberek sözler!

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak,Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan İnce, şu açıklamalarda bulundu:

Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?

127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?

Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:57
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