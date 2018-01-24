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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Muharrem İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Ben kendime mankafa dedirtmem" ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de genel başkanlığa aday oldu.

KENDİME MANKAFA DEDİRTMEZDİM

Muharrem İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.

2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
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