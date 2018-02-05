Muharrem İnce’den Kadıköy ve Nişantaşı için sert sözler!
Olayların partisi CHP’de kongre gerilimi devam ediyor... Genel başkanlık adaylığı için verilen imzalarda mükerrer oy çıkması sonrasında çılgına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek rakibi olan Muharrem İnce, CHP’nin kaymak tabakasını “tuzu kurular” olarak nitelendirerek, kongrede Nişantaşı ve Kadıköy’ün kazandığını ima etti.05 Şubat 2018 Pazartesi 04:51
HABER MERKEZİ
CHP’de gerçekleşen başkanlık seçiminde yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak Muharrem İnce’den yeni açıklamalar geldi. İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?” ifadelerini kullandı. CHP’nin başına FETÖ’nün kaset kumpası sonucu oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şok daha. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na kazan kaldırarak, CHP’de korku düzeninin kurulduğunu ifade etti.
KILIÇDAROĞLU’NUN KORKU DÜZENİ
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak, Muharrem İnce’den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan İnce, şu açıklamalarda bulundu: “Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? 127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.”
‘MÜKERRER İMZA’ TARTIŞMASI
Tartışmalı seçime ‘imza’ tartışması damga vurmuştu. İnce’ye imza veren 2 delegenin imzasını geri çektiği, 49 delegenin ise mükerrer imza verdiği iddia edilmişti. Muharrem İnce ise iddiaları yalanlamış ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iddianın doğru olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun kendisine de verilen 49 mükerrer imzanın Muharrem İnce’ye aktarılmasını talep ettiğini söylemişti.
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