Muharrem İnce'den flaş 'adaylık' açıklaması

Yalova'da CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir yerel gazete, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde genel başkanlık için aday olacağını ileri sürdü.

İddialar üzerine İnce'ye aday olup olmayacağı soruldu. İnce, soruya verdiği yanıtta, "Ortak iyiyi bulmaya çalışıyoruz. Ortak aklı bulmaya çalışıyoruz. Ortak bir mesaj vermek istiyoruz" dedi.

İnce, açıklamanın genel başkanlık için aday olacağı anlamına mı geldiği şeklindeki soruya ise, "Bilmiyorum. Görüşmeler yapıyoruz. Birkaç gün içinde bir açıklama yapacağım. Hafta sonu ya da hafta sonuna kadar açıklama yapılacak" yanıtını verdi.