CHP'li Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları eleştiren İnce, şunları ekledi:



"Bu yürüyüşün hedefine ulaşacağına inanıyorum. Doğru bir iş yapılmıştır. Destekliyoruz bizde partili olarak, partinin üyesi olarak, milletvekili olarak. Yalnız Bahçeli'ye bir çift sözüm var. 'Sen sarayın sözcüsü müsün?' Sana mı kaldı cevap vermek. Otur oturduğun yerde. Haddini bil. Bırak saraya, yargıya talimat verenler konuşsun. Sana mı kaldı bunları konuşmak. 'AK Partinin sözcüsü müsün sen'. Yeter ya. Yani sayın genel başkan kibarlığından ‘Bir gün Bahçeli'ye de hukuk lazım olabilir' demiş ama ben bu sefere mahsus daha bir şey demeyeyim ama bir dahakine haddini bildiren en kötü cevabı vereceğimden kuşkusu olmasın. Milletvekilimiz hapse atılmış, partinin genel başkanı bir eylem koyuyor, örgüt bir eylem koyuyor. Bahçeli cevap veriyor. 'Sana mı kalmış?'"