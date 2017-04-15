Muharrem İnce'den akılalmaz iddia: 'Evet' çıkarsa...

CHP’liler akılalmaz iddialarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde “Evet çıkarsa lokantalar kapacak” diyen CHP’lilerden sonra şimdi de Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumdan ‘evet’ çıkması durumunda 300 bin memurun işten atılacağını iddia etti.

Muharrem İnce'den akılalmaz iddia: 'Evet' çıkarsa...
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:47

Yalova’da ‘hayır’ kampanyası yapan CHP Milletvekili Muharrem İnce, 300 bin memurun tasfiye edilmesinin konuşulduğunu ileri sürerek, "Devlet memurlarına, öğretmenlere, polislere, maliyedekilere, hemşirelere, hepsine sesleniyorum; Siz aklınızı gerçekten peynir ekmekle mi yediniz yahu. Ya buna ‘evet’ denir mi Size Ankara'da büyük dedikoduyu anlatayım. Şu anda Ankara kulislerindeki dedikodu, evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler, açığa alacaklar. Böyle bir memuriyet hakkınızı, bu güvenceyi nasıl gelir de bir kişiye verirsiniz. Ya bu nedir biliyor musunuz, bu bıçağı yalamak gibi bir şeydir. Olamaz böyle bir şey, doğru değil. Bunu yapmamalısınız. Benim derdim Tayyip Erdoğan değil. Tayyip Erdoğan fani. Bugün var, yarın yok. Yarın başkasının eline geçer bu yetki. Ne yapacaksın o zaman Senin tarihinde hep Kanuni, hep Fatih yok. Senin, benim tarihinde Deli İbrahimler de var. Ya onların eline geçerse" dedi.

 
EtiketlerCHPMuharrem İncereferandum
HABER YORUMLARI
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YAKUP

Allah,sen ve senin gibi mankurtlara meydan vermesin.

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İbrahim

Bir Yalovalı olarak Muharrem İnce ile gurur duyuyorum. Açılımcıların tuzaklarına düşmemiş, halkın içinden ve millet dilinden konuşmayı bilen bir vatan evladıdır kendisi. Allah yolunu açık etsin inşallah.

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Bulut

Yalan söylemekten,iftira atmaktan bıkmadınız.Olabiliyorsanız Dürüst olun artık, Dürüst,

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Mustafa

Doğru söylemiş daha fazla vatan haini barındırmaz reis

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Bilal

Bunlar ermeni torunlari bu zatlar tc için ne yaptiklarin de sõz de tc için mucadele ediyorlar,chp hdp pkk ....hepsi abd ab uşaklari.

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Gayserili

Az ic su birayi ucuz diye fazla kaciriyon sonrada sacmaliyon hani tavuk besleyecektin

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HAŞMET

bu memurlar feto pkk dhkpc li memurlarsa şimdiye kadar atılmaması hükümetin kabahatidir hemen atılmaları gerekir bence bu durum hükümetin zayıflığını gösterir

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Çeçen

Muharrem ne içiyon oğlum sen. Kafa yapmış sende belli. Gaz fazla gelmiş. Gazını aldır uçacan.

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Fb li

Evet. Evet evetttt

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Salih

Bunlar bu istihbaratı nerden alıyorlar?

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Ebru öz

Doğru diyor kimse fani değil

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Onur

Tavuk cobani ince adom ol yalaka köpekten farkin kalmadi

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mehmet şen

gerçekten devlet memurları aldığı parayı hak etmiyor. özel sektördeki öğretmen doktor memur ve işçilerle devlette çalışanları kıyaslayın arada dağlar kadar fark var

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Ultras

Yalan makinesi Batik kafalara itmat etme ey millet

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hursit dilaver

Evey cikarsa zikkimlar,fiskilar sisede durdugu gibi duracak.1946secimi yeniden yapilacak.ati alan uskudari gecmeyecek.yuksek tepelere ev kurulmayacak.muharrem tavukcu olacak.yeter mi muharrem.canimbenim

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H.hüseyin tuncay

Muharremiye kızımız sen sözünde emin değilsin, daha önce millet vekilliğini bırakacağım yok tavukçuluk yapacağım dedin. Hatta biz bu kafayla 250 sene secim kazanamayız diye birde doğruyu söyledin, arada doğru söyliyorsunuz, sana inanamıyoruz. He sen öldüğünde senin cenaze namazına hatun kişi niyetindeki yoksa cinsiyeti belirsiz diyemi kilisedeki ain lemi yapilacak.

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MEHMET ŞEKER

POLİTİKA AKILLI İNSANLARIN YAPABİLECEĞİ İŞ ÇOKUCUZSUN

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Paşa

Bu yalancıları halkı kin ve nefrete teşvik ve yalan söyleyerek algı oluşturma suçundan sorgulamak lazım bu kadar aşağılık olunmaz insan bu kadar karaktersiz olamaz kılavuzuna çekmiş yazık ..

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Çeçen

Muharrem oğlum çırpınma. Bataklık çırpındıkça adamı daha çabuk yutar. Sen kendi derdine yan. Fevzi oğlu geliyor. Münafık kalitesini beya bi yükselttiniz. Sen den daha kalitelisi de varmış.

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vatandas

Ya fotograftaki deli ibrahime benziyor galiba!!!

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Galip Barut

Agacları da kesecekleemiş muhoş.s3nin kasette var galiba...

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Berlinden Gurbetci

Artikel bunlar dedikodulari parti programi zannedip inandirmaya calisan zavalli insanlar.Akil ve ilim ile degil. Hisleri ile siyaset yapiyorlar. Basari böyle Elde edilmez.

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Hasan soyel

Asıl chp memurları işten atar yarine demilitanları atar bunu söylemek istiyor

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Avini

Sırtını çalışmadan devlete dayatan senin gibi Zırtboza dediler herhalde

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Deli dumrul

Yaw He He :) Sana inanan insan var mı diyorum!

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Bahattin

Salak bunlar deli ibrahimide kanuniyide biz seçmedik şimdi biz kimi seçersek o bizi 5yıl yönetecek bunu bir anlasaydınız yok yok siz bunu anladınızda siyonizmin işine gelmiyor diye çok üzülüyorsunuz siz bir kere bu vatan için ne yaptınız bunu açıklayın ve devamı gelecek yapacağız deyin 60 yıl baş örtüsüyle gündemi işgal etmek olmaz biz icraata bakarız biz seçtiğinizden hizmet bekleriz çünkü biz TÜRKİYELİYİZ

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fatih

sanki atılacak olsa bu sistemle atamıyorlar,bunlar da siyaset yapıyoruz sanıyorlar...

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şahin

Chp nin elini geçmesinde yoksa deli ibrahim de veli ibrahim olur bu milletin başında çünkü onlar bu milletin çocuklarıdır sizin gibi kökü dışarda değildir.

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ibrahim doğan

Aferin be ince Erdoğan ı fatih ve kanuni ile kıyaslaman hoşuma gitti ilk defadogru laf etmişsin

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Samsun

EVET ÇIKARSAMUHARREM BEY' E DEVLETTEN HİBE TAVUK DESTEKGİ VERİLMELİbesici muharrem ince

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