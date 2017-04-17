Muharrem İnce referandumu doğru tahmin etmiş!

:) sorun bir kişide deil yumurtacı :) sorun chp zihniyetinde yani hepinizde sorun hanginiz doğruki basınız doğru olsun chp zihniyeti cürümüş ve kokusmus bir zihniyettirCevapla
Eklenme: 17 Nisan 2017, 08:53
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
mal yerine bu geleydi solcuları bi yere getirirdi ama kafaları basmayan solculara yazzık yaaaCevapla