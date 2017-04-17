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Muharrem İnce referandumu doğru tahmin etmiş!

CHP'li Muharrem İnce olağanüstü kurultay çağrısında bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunmuş ve ' Hatta önümüze referandum gelirse, başkanlık sistemi gelirse Recep Tayyip Erdoğan, 6 kez yendiği bu yönetimi yeniden yenecektir. Ben bunu görüyorum. Hatta önümüze bir başkanlık sistemi referandumu gelirse Erdoğan 6 kez yendiği bu yönetimi yeniden yenecektir” demişti.

Eklenme: 17 Nisan 2017, 08:53
 
HABER YORUMLARI
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patiklipiree

:) sorun bir kişide deil yumurtacı :) sorun chp zihniyetinde yani hepinizde sorun hanginiz doğruki basınız doğru olsun chp zihniyeti cürümüş ve kokusmus bir zihniyettir

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ESTERGONLUCİHANGİR

MUHARREM BEY KEMAL BEYLE BUCHP GEMİSİNİN SU ALDIĞININFARKINDA

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Arif

Bunlarda değişmeyen bir şey varsaoda içmek,ya üzüntüden, ya da sevinçten.

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Baba Vanga

ne var bunda chpliler ileri görüşlü insanlar şaşırılcak bir şey mi bu

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zafer

iki koli yumurta gonder muharrem yumurtalar iyi olursa arkadaslar hep alacagiz

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osmanoğlu2023

bunu getirin başa...öbürünü indirin aşşağı...bakalım ne yapacak???

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isüzgen

ince tavukçuluğa başlamadımı hala

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ilker oymak

Chpkk artık istifa et kemal mal :))

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hay bin gunduz

mal yerine bu geleydi solcuları bi yere getirirdi ama kafaları basmayan solculara yazzık yaaa

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Avini

2019 da geliyor sayın ince , ince ince eriyeceksiniz bu CHP zihniyeti ile •İNŞALLAH •

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