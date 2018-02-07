Muharrem İnce: 'Kendimden utanıyorum' deyip mesaj atıyorlar

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışan ancak kazanamayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, oy vermeyenlerin kendisine mesaj atarak "Çok pişmanım, kendimden utanıyorum." dediğini söyledi.

İnce, değişimin gerektiğini herkese anlattıklarını, bir tek oy kullananlara anlatamadığını söyleyerek şimdi kendisine oy verenlerin pişman olduğunu şu ifadelerle anlattı:

"BİR TEK OY KULLANANLARA ANLATAMADIK"



"Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği tehlikede. Geleceğimizi geri almak için bir değişim mücadelesi başlattık. 'CHP'de değişim, Türkiye'de değişim' dedik. 'CHP değişirse Türkiye değişir' dedik. 'CHP umut olursa insanlarımızın yüreği kıpır kıpır olur' dedik. CHP'de umutları yeniden yeşertmek, umutları çoğaltmak, yaşatmak için bir değişime ihtiyaç olduğunu, mevcut yapının, statükonun, bu büyük başarıyı gerçekleştiremeyeceğini defalarca yenildiğini, yine yenilirse 2019'da çok kötü olacağını ve her şeyimizi kaybedeceğimizi, bunları anlatmaya çalıştık. Sokakta bunu anlattık. Tribünlerde, parti tabanında anlattık. Her yerde anlattık. Bir sıkıntımız kaldı oy kullananlarda tam anlatamadık.

"KENDİMDEN UTANIYORUM, PİŞMANIM, ÜZGÜNÜM DİYE MESAJ ATIYORLAR"



Onlar da bu memleketin evladı. Göstersem şaşırırsınız; 'Oyumu sana vermedim çok üzgünüm, pişmanım' diye mesaj atan mı, 'İmza istedin vermedim. Kendimden utanıyorum' diyen mi, 'Emrindeyim' diyen mi, 'Yanlış yaptık' diyen mi istersiniz?"