Muharrem İnce: Böyle giderse başarı şansımız yok

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Yurt gazetesine verdiği röportajda partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

“Neden aday oldunuz?” sorusuna cevap veren İnce, “Ben daha önce aday olduğum Kurultay’da partim için, Türkiye için bir iddia ortaya koydum ve bunun iktidarla sonuçlanan uzun bir yolculuk olduğunu söyledim. Şu anda bunun gereğini yapıyorum” dedi.

"BAŞARI ŞANSIMZ YOK"

Partisinin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden İnce, "Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Ve şunu bilmeliyiz yenilenme zamanını atlayan, gerekli yenilenmeyi zamanında yapamayan bir partinin başarı elde etmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.